2020-07-02T12:03:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: Коронавирус выявили у троих прилетевших в Калининград рабочих

Всего за сутки в регионе подтверждено 17 новых случаев заболевания
Виктор Сергеев
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За сутки в Калининградской области выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в области зарегистрировано 2472 случая заболевания.

Шесть случаев выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

«11 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у семерых заболевших диагностирована пневмония», - отметили в оперштабе.

Также, по данным оперштаба, коронавирус был выявлен у троих человек, которые прибыли в Калининградскую область для осуществления трудовой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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