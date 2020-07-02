Оперштаб: Коронавирус выявили у троих прилетевших в Калининград рабочих
За сутки в Калининградской области выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в области зарегистрировано 2472 случая заболевания.
Шесть случаев выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.
«11 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у семерых заболевших диагностирована пневмония», - отметили в оперштабе.
Также, по данным оперштаба, коронавирус был выявлен у троих человек, которые прибыли в Калининградскую область для осуществления трудовой деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU