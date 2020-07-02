В Калининградской области отравились трое детей, которые съели бабушкины таблетки
Все произошло еще 30 июня, но известно об этом стало только сегодня. Как сообщает klops.ru, в одном из поселков Черняховского районе две шестилетние девочки и их трехлетний брат нашли в аптечке и съели таблетки нитроглицерина, которыми лечилась их бабушка.
«Скорую помощь» вызвала тетя ребят. Всех троих госпитализировали в Центральную районную больницу в Черняховске с диагнозом «отравление медикаментами».
Отметим, что нитроглицерин противопоказан детям до 18 лет. При передозировке препаратом может начаться ортостатический коллапс (вплоть до обморока), цианоз, покраснение кожи лица.
ИСТОЧНИК KP.RU