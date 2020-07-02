В Калининградской области отравились трое детей, которые съели бабушкины таблетки

2 Июль 2020 2020-07-02T12:15:31+03:00

Сейчас они находятся под наблюдением врачей

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Все произошло еще 30 июня, но известно об этом стало только сегодня. Как сообщает klops.ru, в одном из поселков Черняховского районе две шестилетние девочки и их трехлетний брат нашли в аптечке и съели таблетки нитроглицерина, которыми лечилась их бабушка.

«Скорую помощь» вызвала тетя ребят. Всех троих госпитализировали в Центральную районную больницу в Черняховске с диагнозом «отравление медикаментами».

Отметим, что нитроглицерин противопоказан детям до 18 лет. При передозировке препаратом может начаться ортостатический коллапс (вплоть до обморока), цианоз, покраснение кожи лица.

ИСТОЧНИК KP.RU