2020-07-02T12:11:59+03:00
Общество

Пьяный калининградец на моторной лодке врезался в пирс: выпавший за борт пассажир утонул

Трагедия произошла в Калининградском морском канале
Виктор Сергеев
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..Фото: Северо-Западное следственное Управление на транспорте СК
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В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту гибели человека, выпавшего за борт лодки. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Трагедия произошла 30 июня в Калининградском морском канале. Там было обнаружено тело 38-летнего мужчины.

По предварительным данным, вечером пьяный калининградец двигаясь на моторной лодке по каналу врезался в пирс. В результате чего пассажир лодки выпал за борт. Его тело было обнаружено на следующий день.

Дело возбуждено по ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека).

ИСТОЧНИК KP.RU

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