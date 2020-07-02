2020-07-02T12:41:50+03:00
Общество

Калининградец варил дезоморфин и устроил в квартире наркопритон

Задержали злоумышленника бойцы спецназа «Гром»
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который устроил в квартире наркопритон. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Ранее судимый 39-летний калининградец на кухне изготавливал дезоморфин из лекарств и химических препаратов, сбывал зелье наркоманам, а также регулярно предоставлял им свою жилплощадь для употребления

Задержали злоумышленника бойцы спецназа «Гром». При обыске в его жилище задержали нескольких наркоманов, а также изъяли компоненты для изготовления наркотиков.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере» и ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Злоумышленник помещен в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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