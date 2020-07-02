Часть Янтарного останется на неделю без горячей воды

2 Июль 2020 2020-07-02T12:54:50+03:00

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В Янтарном центральная часть поселка будет отключена от горячего водоснабжения. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте».

Горячей воды не будет с 6 по 12 июля с ул. Советская, 89 по ул. Советская, 74а, а также на улице Лесная.

В администрации уточнили, что воду отключат из-за «аварийной ситуации на теплотрассе».

ИСТОЧНИК KP.RU