Часть Янтарного останется на неделю без горячей воды
Воду отключат из-за «аварийной ситуации на теплотрассе»
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Янтарном центральная часть поселка будет отключена от горячего водоснабжения. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте».
Горячей воды не будет с 6 по 12 июля с ул. Советская, 89 по ул. Советская, 74а, а также на улице Лесная.
В администрации уточнили, что воду отключат из-за «аварийной ситуации на теплотрассе».
ИСТОЧНИК KP.RU