Калининградец украл из квартиры бывшей сожительницы ценностей на 215 тыс рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T13:16:35+03:00

Мужчина так отомстил за разрыв отношений

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В Калининграде полицейские раскрыли дорогостоящего имущества из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 54-летняя женщина, из квартиры которой пропали два телевизора, иконы, а также 10 наименований золотых и серебряных ювелирных украшений. Сумма ущерба составила 215 тысяч рублей.

Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – бывшего сожителя потерпевшей. У него обнаружили похищенную икону.

«Полицейские выяснили, что мужчина открыл дверь имевшимися у него ключами, похитил имущество и уехал. Позднее злоумышленник вернулся и забрал второй телевизор. Кражей он желал отомстить бывшей возлюбленной за разрыв отношений», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение похищенного имущества. Расследование продолжается. Вору грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU