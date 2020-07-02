В Калининграде прокуратура обжаловала оправдательный приговор боксеру, убившего человека у ресторана «Макдоналдс»

2 Июль 2020 2020-07-02T13:48:08+03:00

Центральный районный суд Калининграда приговорил Иванова к девяти годам лишения свободы, однако затем был оправдан

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Областная прокуратура обжаловала оправдательный приговор боксеру, убившего человека в ходе драки у ресторана «Макдоналдс» на Советском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В августе 2017 года боксер-тяжеловес Владимир Иванов ходе конфликта с одним из клиентов ударил его кулаком в голову. На помощь избитому поспешил его приятель Максим Дудин, который получил не менее шести ударов по голове и позже скончался на месте происшествия.

Центральный районный суд Калининграда приговорил Иванова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако затем он был оправдан. В марте 2020 года областной суд оставил без изменения оправдательный приговор.

«В кассационном представлении прокуратурой Калининградской области указано на несогласие с выводами судов первой и апелляционной инстанции о признании действий обвиняемого необходимой обороной, указав на достаточность доказательств, свидетельствующих об преступном характере его действий», - заявили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU