Центр Зеленоградска перекроют на время ремонта дороги

2 Июль 2020 2020-07-02T14:20:02+03:00

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В Зеленоградске запланированы ремонтные работы. В связи с этим с 22:00 2 июля по 6:00 3 июля будет перекрыт участок улиц Ленина от площади до начала улицы Железнодорожная. Соответствующее Распоряжение уже опубликовано. Информация об этом размещена на сайте местной администрации.

Перекрытие улиц связано с «заменой верхнего слоя асфальтобетона»

«Объезд будет осуществляться через посёлок Сосновка, а также через улицу Окружная посёлка Вишнёвое», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU