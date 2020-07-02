2020-07-02T14:20:02+03:00
Общество

Центр Зеленоградска перекроют на время ремонта дороги

Объезжать предлагают через Сосновку
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Зеленоградске запланированы ремонтные работы. В связи с этим с 22:00 2 июля по 6:00 3 июля будет перекрыт участок улиц Ленина от площади до начала улицы Железнодорожная. Соответствующее Распоряжение уже опубликовано. Информация об этом размещена на сайте местной администрации.

Перекрытие улиц связано с «заменой верхнего слоя асфальтобетона»

«Объезд будет осуществляться через посёлок Сосновка, а также через улицу Окружная посёлка Вишнёвое», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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