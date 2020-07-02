Калининградец переделал пневматическую винтовку в огнестрел и попал под суд
В Славском районе будут судить местного жителя, который изготовил из пневматической винтовки огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
По версии следствия, житель поселка Громово обнаружил в квартире спортивную пневматическую винтовку, принадлежавшую его умершему отцу. Умелец изготовил из нее огнестрельное оружие, которое позволяет производить стрельбу боеприпасами.
На мужчину завели уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ - ч. 1 ст. 223 УК РФ – незаконное изготовление огнестрельного оружия и ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконное хранение огнестрельного оружия.
Судебное заседание назначено на 14 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU