Двое калининградцев получили по 480 часов работ за самовольную добычу янтаря
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке
.Фото: архив "КП"
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В Зеленоградске осудили двоих местных жителей, которые самовольно добывали янтарь. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В апреле этого года двое мужчин при помощи мотопомп незаконно добывали янтарь-сырец около одного из поселков. Сообщается, что ранее они уже привлекались к административной ответственности за это нарушение.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 480 часов каждому. Кроме того, весь изъятый янтарь-сырец суд обратил в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU