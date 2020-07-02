Двое калининградцев получили по 480 часов работ за самовольную добычу янтаря

2 Июль 2020 2020-07-02T14:50:45+03:00

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В Зеленоградске осудили двоих местных жителей, которые самовольно добывали янтарь. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В апреле этого года двое мужчин при помощи мотопомп незаконно добывали янтарь-сырец около одного из поселков. Сообщается, что ранее они уже привлекались к административной ответственности за это нарушение.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 480 часов каждому. Кроме того, весь изъятый янтарь-сырец суд обратил в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU