Поставки арбузов и дынь в Калининград выросли на 50%

2 Июль 2020 2020-07-02T16:00:27+03:00

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С начала года в Калининградскую область было ввезено около 330 тон арбузов и дынь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Все партии бахчевых прошли обязательный карантинный фитосанитарный контроль.

«Ввезенные партии арбузов и дынь происхождения Бразилия, Коста-Рика, Марокко, Республика Северная Македония, Турция подвергнуты контролю и соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза», - заявили в пресс-службе ведомства.

По данным Россельхознадзора, импорт бахчевых культур в этом году вырос на почти на 50% по сравнению с предыдущим годом– 172 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU