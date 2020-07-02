С начала пандемии резидентами калининградской ОЭЗ стали 12 компаний

2 Июль 2020 2020-07-02T16:17:56+03:00

Почти треть из них осуществляют деятельность в перерабатывающей промышленности

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Двенадцать инвестпроектов стали резидентами калининградской ОЭЗ с марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Почти треть из них осуществляют деятельность в перерабатывающей промышленности: это рыбоконсервный завод, производство мясных изделий, полуфабрикатов и консервов, органических удобрений. Также новые резиденты занимаются логистикой, судостроением, выпуском «умной» бытовой техники и даже инновационных текстильных тканей. В категории IT появились два разработчика программного обеспечения для бизнеса и геймдева.

Большинство проектов реализуются на территории Калининграда, два – в Советске, по одному – в Светлом, Гвардейске, Правдинске и Гурьевском округе.

Всего в едином реестре резидентов ОЭЗ в Калининградской области зарегистрировано более 250 действующих инвестиционных проектов. Общий объём заявленных инвестиций превышает 127 миллиардов рублей, штатная численность персонала при выходе на проектные мощности – свыше 37 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU