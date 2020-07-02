В Калининграде начал работать визовый центр Финляндии

2 Июль 2020 2020-07-02T16:22:27+03:00

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Со 2 июля визовые центры Финляндии заработали в четырех российских городах - Москве, Петрозаводске, Мурманске и Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на т VFS Global.

Из-за пандемии коронавируса прием документов на визу в страну пока не проводится - в центре занимаются только выдачей паспортов по предварительной записи на сайте. Все клиенты должны будут пройти проверку температуры тела на входе и соблюдать нормы дистанцирования.

Напомним, 6 июля возобновил работу Польский визовый центр в Калининграде, но пока подать документы смогут не все.

ИСТОЧНИК KP.RU