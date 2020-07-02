До конца года число самозанятых в Калининграде может составить несколько сотен человек

2 Июль 2020 2020-07-02T16:26:45+03:00

Новый специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход позволит легализовать свои доходы

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В Калининградской области началось оформление жителей, которые решили получить статус самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход накануне, с 1 июля, начал применяться на всей территории страны. Такой режим позволит легализовать свои доходы.

В Калининградской области, по прогнозам Центра «Мой бизнес», количество самозанятых до конца года может составить несколько сотен человек.

Одно из важнейших преимуществ этого специального налогового режима – возможность легализовать свои доходы. Причем, это касается не только поступлений от предпринимательской деятельности, – отметили в областном министерстве экономического развития, промышленности и торговли.

Стать официальным самозанятым можно с 16 лет. Применять новый налоговый режим могут физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые сами производят товары и услуги и у которых нет работодателя и наемных работников. При этом годовой доход налогоплательщика не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

Для налога на профессиональный доход установлены льготные ставки - 4% с доходов от физических лиц и 6% – с доходов от юридических лиц и ИП. Все процедуры, связанные с регистрацией самозанятым и дальнейшим оформлением производятся через мобильное приложение или личный кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU