2020-07-02T16:48:44+03:00
Общество

Алиханов опубликовал уникальные снимки реставрации старинной кирхи в Славске

В немецком здании откроют концертный зал
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Instagram.com
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Губернатор Калининградской области рассказал о том, как проходит реставрация старинной немецкой кирхи в Славске. Фотографии здания, которое сейчас активно восстанавливают, он опубликовал у себя в Инстаграме.

«Восстанавливаем кирху в Славске, внутри будет концертный зал и центр для культурного досуга»,- написал Антон Алиханов.

. Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

Интересно, что в посте главы региона есть фотографии внутреннего убранства кирхи – интерьеры смотрятся прекрасно!

Кирха в готическом стиле в Хайнрихсвальде была заложена 17 июня 1867 года на месте старой фахверковой кирхи. Ее строительство было завершено 15 октября 1869 года.

Во время Второй мировой войны кирха не пострадала, но в послевоенные годы был разобран орган, утрачено внутреннее убранство. Уникальное красивейшее здание использовали как склад.

По данным сайта prussia39.ru, в 1993 году кирха была передана евангелической общине, начались ремонтные работы, однако неожиданно было принято решение отдать ее Русской Православной церкви. В августе 1994 года кирху вновь вернули евангелической общине. 6 марта 2013 года здание кирхи было передано Муниципальному бюджетному учреждению «Информационно-туристический центр».

Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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