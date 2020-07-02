В Калининграде на бизнесмена завели дело за сокрытие денег от налогообложения

2 Июль 2020 2020-07-02T16:48:36+03:00

Гендиректору грозит лишение свободы на срок до пяти лет

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Следственный комитет возбудил уголовное дело на гендиректора компании, занимающейся производством изделий из бетона. Мужчину подозревают в сокрытии средств от налогообложения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Предприятие имело задолженность по налогам и страховым взносам в размере 3,2 млн рублей. По версии следствия, после того как налоговая заморозила счета предприятия, бизнесмен решил спрятать имеющиеся у компании деньги, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

«С июня по август 2019 года он осуществлял финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций путем направления распорядительных писем и составлении актов прямых взаимозачетов», - рассказали в пресс-службе СК.

По данным предварительного расследования, бизнесмену удалось скрыть 2,3 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Гендиректору грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU