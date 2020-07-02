Осенью закроют угольную котельную на ул. Невского в Калининграде

2 Июль 2020 2020-07-02T16:53:37+03:00

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В новом отопительном сезоне «Калининградтеплосеть» перестанет использовать угольную котельную на ул. Невского, 9а в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Объект снабжал теплом семь жилых домов и два административных здания в районе улиц А.Невского - Потёмкина. На баланс муниципального предприятия котельная перешла 42 года назад. Во время отопительного сезона тепловой источник потреблял около 3 тонн угля в сутки – это примерно 20 железнодорожных вагонов за весь сезон», - сообщили в пресс-службе администрации.

Потребителей переведут на централизованные сети РТС «Северная». Для этого в районе перекладывается и строится теплотрасса протяженностью около полукилометра.

ИСТОЧНИК KP.RU