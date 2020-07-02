2020-07-02T17:21:24+03:00
Общество

Более 40 калининградских фермеров претендуют на многомиллионную господдержку

На грантовую поддержку малых форм хозяйствования в этом году предусмотрено 136 миллионов рублей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области 43 фермеров приняли участие в конкурсе на предоставление господдержки. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году на грантовую поддержку малых форм хозяйствования выделено 136 млн рублей.

Результаты конкурсного отбора станут известны в ближайшее время. Наибольшее количество заявок на конкурс поступило по направлениям «Агростартап» (17), поддержка производства и переработки сельскохозяйственной продукции (13) и начинающих фермеров (10).

Государственная поддержка ведется по линии начинающих фермеров, семейных ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, хозяйств, осуществляющих производство и переработку сельхозпродукции, а также впервые с 2019 года по направлению «Агростартап» – на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, какие детские загородные лагеря первыми откроются в Калининградской области
Найдена женщина, которая сутки назад пропала на Куршской косе
В Калининграде закрылся знаменитый приют для диких животных «Клюквенное»
Мэрия Калининграда опубликовала список мероприятий, которые пройдут в День города 2020
С батутного центра в Гусеве взыскали 250 тысяч за травму ребенка
Саперы Балтфлота обезвредили в поселке под Зеленоградском 72 снаряда времен войны
Более 40 калининградских фермеров претендуют на многомиллионную господдержку
Очевидцы сообщили о массовой гибели уток в водоемах Калининграда
Осенью закроют угольную котельную на ул. Невского в Калининграде
В Калининграде на бизнесмена завели дело за сокрытие денег от налогообложения
Алиханов опубликовал уникальные снимки реставрации старинной кирхи в Славске
До конца года число самозанятых в Калининграде может составить несколько сотен человек
В Калининграде начал работать визовый центр Финляндии
С начала пандемии резидентами калининградской ОЭЗ стали 12 компаний
Поставки арбузов и дынь в Калининград выросли на 50%
Двое калининградцев получили по 480 часов работ за самовольную добычу янтаря
Калининградец переделал пневматическую винтовку в огнестрел и попал под суд
Центр Зеленоградска перекроют на время ремонта дороги
В Калининграде прокуратура обжаловала оправдательный приговор боксеру, убившего человека у ресторана «Макдоналдс»
Калининградец украл из квартиры бывшей сожительницы ценностей на 215 тыс рублей
Часть Янтарного останется на неделю без горячей воды
Калининградец варил дезоморфин и устроил в квартире наркопритон
Пьяный калининградец на моторной лодке врезался в пирс: выпавший за борт пассажир утонул
В Калининградской области отравились трое детей, которые съели бабушкины таблетки
Оперштаб: Коронавирус выявили у троих прилетевших в Калининград рабочих
Уличенная во взяточничестве калининградка сделала пожертвование детдому и избежала тюрьмы
В Калининграде собирают деньги для лечения аиста, которого сбила машина
В Калининграде заработала система мониторинга объектов ЖКХ
В Калининграде водителю грозит до 5 лет колонии за сбитого насмерть пешехода