Более 40 калининградских фермеров претендуют на многомиллионную господдержку

2 Июль 2020 2020-07-02T17:21:24+03:00

На грантовую поддержку малых форм хозяйствования в этом году предусмотрено 136 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области 43 фермеров приняли участие в конкурсе на предоставление господдержки. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году на грантовую поддержку малых форм хозяйствования выделено 136 млн рублей.

Результаты конкурсного отбора станут известны в ближайшее время. Наибольшее количество заявок на конкурс поступило по направлениям «Агростартап» (17), поддержка производства и переработки сельскохозяйственной продукции (13) и начинающих фермеров (10).

Государственная поддержка ведется по линии начинающих фермеров, семейных ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, хозяйств, осуществляющих производство и переработку сельхозпродукции, а также впервые с 2019 года по направлению «Агростартап» – на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU