Саперы Балтфлота обезвредили в поселке под Зеленоградском 72 снаряда времен войны

2 Июль 2020 2020-07-02T17:23:06+03:00

Предположительно, в годы войны там располагался временный склад боеприпасов

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В Калининградской области военные саперы обезвредили 72 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

68 артиллерийских снарядов калибра 76-мм, два артиллерийских боеприпаса калибра 122-мм. и по одному снаряду калибра 150-мм и 240-мм обнаружили в окрестностях посёлка Прохладное Зеленоградского городского округа. По предположению военных сапёров в годы войны в этом месте располагался временный склад боеприпасов.

Все найденные снаряды вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезвредили около 1400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU