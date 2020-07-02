С батутного центра в Гусеве взыскали 250 тысяч за травму ребенка
В Гусеве с батутного центра взыскали компенсацию за травмированного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Черняховского районного суда.
В феврале этого года во время прыжком на батуте ребенок получил травму. Все произошло из-за того, что вместе с ребенком на спортивный снаряд зашел мужчина, после прыжка которого мальчик потерял равновесие и упал.
Суд пришел к выводу, что ребенок получил травму из-за ненадлежащего контроля со стороны инструктора батут-арены, поскольку он не прервал действия мужчины, который находился на батуте во время прыжков ребенка. Также было установлено, что пострадавший ребенок находился в центре без сопровождения взрослых, поэтому администрация должна была отказать ребенку в посещении.
Черняховский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу матери ребенка компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, а также материальный ущерб в сумме 617 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU