Мэрия Калининграда опубликовала список мероприятий, которые пройдут в День города 2020
Их будет немного
.Фото: Александр Подгорчук
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Из-за пандемии коронавируса в этом году День города Калининграда 2020 пройдет без торжеств и гуляний. Однако несколько важных событий все же состоятся.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, завтра, 3 июля, программа мероприятий будет выглядеть так:
10.30. Открытие после реконструкции спортивной площадки на ул. Щепкина, 24
11.00. Открытие после капитального ремонта библиотеки на ул. Можайская, 57
11.40. Открытие музея боевой славы 84-й гвардейской Краснознаменной, ордена Суворова Карачаевской стрелковой дивизии в школе № 28 на ул. Суворова, 35
ИСТОЧНИК KP.RU