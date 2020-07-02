В Калининграде закрылся знаменитый приют для диких животных «Клюквенное»

2 Июль 2020 2020-07-02T17:49:34+03:00

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Расположенный под Калининградом приют для диких животных «Клюквенное» закрылся. Информация об этом появилась на страничке организации в «ВКонтакте».

«Приют закрыт! Теперь в нашей группе вы можете получить только информационную поддержку», - говорится в сообщении. Сама группа из «Приюта-передержки «Клюквенное» переименована в «Помощь диким животным и птицам Калининград [39]».

Вера и ее любимый кабан по кличке Беби. Фото 2016 года.Фото: Александр КАТЕРУША

Как рассказала «Комсомолке» руководительница приюта Вера, на чьей территории и в чьем доме лечили и выхаживали диких животных, на приют просто больше нет сил.

- Приют работал пять лет. Через наши руки прошло множество животных. Одних лебедей только мы вылечили больше 300. В приюте остались мои кошки и собаки, коршун и сова. Больше никого нет. Я пять лет работала без перерыва. Я просто устала. У меня даже пошатнулось здоровье. Нет больше сил, - сказала Вера.

При этом в Калининграде продолжает работу организация «Биосфера Балтики», которая занимается реабилитацией птиц и рукокрылых. Обращаться к ним можно, если вы нашли раненое дикое животное или птицу, и у вас нет возможности и средств ими заниматься.

Кроме того, в группе «Помощь диким животным и птицам Калининград [39]» помогают с консультацией и ищут дом для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU