Найдена женщина, которая сутки назад пропала на Куршской косе
Подробности уточняются
Ольга Федченко.Фото: "Запад".
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Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад», найдена 37-летняя Ольга Федченко, которая пропала вчера на Куршской косе.
- Найдена, жива! - написали волонтеры.
Женщина больше недели отдыхала в поселке Лесной с двумя детьми. 1 июля около 14.00 она ушла из дома и место нахождения ее было неизвестно. Где именно Ольга находилась все это время, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU