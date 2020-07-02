2020-07-02T18:00:56+03:00
Общество

Стало известно, какие детские загородные лагеря первыми откроются в Калининградской области

В этом году продолжительность летних смен отдыха и досуга составит 14 дней
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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С воскресенья, 5 июля, в Калининградской области открываются лагерь «Алые Паруса» и Центр развития одаренных детей, с 6 июля – лагеря им. Гайдара, «Огонек», «Юность», «Мечта», «Олимп», «Чайка», с 8 июля – лагерь им. Л. Голикова и «Жемчужина». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лагерь «Паруса надежды», который сейчас работает обсерватором, планирует начать свою деятельность с 26 июля.

В этом году продолжительность летних смен отдыха и досуга составит 14 дней. Всего в регионе будут работать 289 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 15 загородных стационарных лагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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