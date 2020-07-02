В мэрии Калининграда рассказали, как активировать льготную карту «Волна Балтики»

2 Июль 2020 2020-07-02T18:33:10+03:00

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В Калининграде активация льготных карт «Волна Балтики» через личные кабинеты в Сбербанке или Энерготрансбанке не осуществляется. Делать это необходимо в киосках «Пресса3»” или «Новости39» с 20 числа текущего по 15 число будущего месяца. Об этом собщается на странице горадминисрации в «Фейсбук».

Например, активировать проездной на август можно с 20 июля по 15 августа с 9 до 18 часов.

«Гражданам, уже оформившим льготную транспортную карту бумажные проездные билеты не продаются. Если ещё остались вопросы - звоните 31-20-30», - отметили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU