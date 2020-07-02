2020-07-02T18:45:59+03:00
Общество

В Калининграде неработающие пенсионеры могут подать документы на соцдоплату через МФЦ

Ранее эту выплату осуществлял Пенсионный фонд.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С пятницы, 3 июля в Калининградской области документы на региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам можно через МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Региональная доплата полагается неработающим пенсионерам, чья общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Калининградской области на 2020 год в размере 9 658 рублей. Ранее эту выплату осуществлял Пенсионный фонд.

Подробную информацию о порядке предоставления региональной социальной доплаты к пенсии можно получить по телефону справочной службы (4012) 531-231.

ИСТОЧНИК KP.RU

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