В Калининграде из горящей многоэтажки на Московском проспекте эвакуировали 10 человек

3 Июль 2020 2020-07-03T08:18:26+03:00

В одной из квартир произошло возгорание телевизора

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Пожар случился в минувший четверг 2 июля на Московском проспекте в Калининграде. В 9-этажном доме в одной из квартир на третьем этаже горел телевизор и мебель.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, из дома эвакуировали 10 человек.

Обошлось без пострадавших, возгорание оперативно потушили прибывшие на место пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU