В Калининграде из горящей многоэтажки на Московском проспекте эвакуировали 10 человек
В одной из квартир произошло возгорание телевизора
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар случился в минувший четверг 2 июля на Московском проспекте в Калининграде. В 9-этажном доме в одной из квартир на третьем этаже горел телевизор и мебель.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, из дома эвакуировали 10 человек.
Обошлось без пострадавших, возгорание оперативно потушили прибывшие на место пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU