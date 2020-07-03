В Балтийске за один день спасли трех утопающих

3 Июль 2020 2020-07-03T08:30:26+03:00

Двое из них – подростки 13 и 15 лет

Изменить размер текста: A A

В Балтийске спасатели за один вечер, в четверг, 2 июля, вытащили из воды трех утопающих. Как сообщается на странице администрации Балтийского городского округа «ВКонтакте», один из них был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Двое других - подростки 13 и 15 лет.

Люди тонули на центральном пляже, в районе Гвардейского бульвара и на 10-м километре соответственно.

Отмечаем, в течение недели пятеро несовершеннолетних были спасены из воды спасателями. Все они находились на море без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU