В Балтийске за один день спасли трех утопающих
Двое из них – подростки 13 и 15 лет
.Фото: Администрация Балтийского муниципального района
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В Балтийске спасатели за один вечер, в четверг, 2 июля, вытащили из воды трех утопающих. Как сообщается на странице администрации Балтийского городского округа «ВКонтакте», один из них был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Двое других - подростки 13 и 15 лет.
Люди тонули на центральном пляже, в районе Гвардейского бульвара и на 10-м километре соответственно.
Отмечаем, в течение недели пятеро несовершеннолетних были спасены из воды спасателями. Все они находились на море без присмотра взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU