В Калининграде 1200 школьников 3 июля сдадут первые ЕГЭ
В Калининградской области стартует единый государственный экзамен. Как сообщает пресс-служба областного правительства, первые ЕГЭ по географии, информатике и литературе в пятницу, 3 июля, напишут около 1 200 человек.
Для проведения экзаменов подготовлено тринадцать пунктов в восьми муниципалитетах.
В минобре региона отмечают, что основной период единого государственного экзамена состоится с 3 по 27 июля. Для проведения экзаменов подготовлено 24 пункта, из них 13 в городе Калининграде и 11 в муниципальных образованиях.
На участие в ЕГЭ заявлено 5300 участников, из них более 4,5 тысячи 11-классников и около 800 выпускников прошлых лет.
ИСТОЧНИК KP.RU