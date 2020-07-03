В Калининграде 1200 школьников 3 июля сдадут первые ЕГЭ

3 Июль 2020 2020-07-03T08:44:14+03:00

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В Калининградской области стартует единый государственный экзамен. Как сообщает пресс-служба областного правительства, первые ЕГЭ по географии, информатике и литературе в пятницу, 3 июля, напишут около 1 200 человек.

Для проведения экзаменов подготовлено тринадцать пунктов в восьми муниципалитетах.

В минобре региона отмечают, что основной период единого государственного экзамена состоится с 3 по 27 июля. Для проведения экзаменов подготовлено 24 пункта, из них 13 в городе Калининграде и 11 в муниципальных образованиях.

На участие в ЕГЭ заявлено 5300 участников, из них более 4,5 тысячи 11-классников и около 800 выпускников прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU