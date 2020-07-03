Власти Зеленоградска показали, как будет выглядеть новая городская скульптура «Бегущая по волнам»
В администрации Зеленоградска согласовывают скульптуру «Бегущая по волнам», которую планируют установить в центре города-курорта. Накануне чиновники обсуждали фотографии глиняной модели скульптуры.
«Администрация, рассмотрев предоставленные материалы, направила замечания и предложения исполнителю для доработки модели скульптуры», - отмечается на сайте местной администрации.
Ранее власти Зеленоградска согласовали миниатюрную копию скульптуры в масштабе 1:10.
В окончательном варианте фигура будет выполнена из бронзы и установлена на пересечении улиц Ленина и Железнодорожной.
ИСТОЧНИК KP.RU