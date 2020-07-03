В Калининграде у Дома Советов начались археологические раскопки

3 Июль 2020 2020-07-03T09:07:22+03:00

Участок готовят для передачи инвестору

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В Калининграде у Дома Советов проходят археологические работы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Археологи по договору с Институтом мемориальной культуры Российской академии наук работают со стороны улицы Зарайской.

Всего планируется исследовать территорию площадью 50 тысяч квадратных метров.

Прилегающий к Дому Советов участок Корпорация развития области планирует передать инвестору. После проведения археологической разведки, участок культурного слоя поставят на учет.

Отмечается, что из-за коронавируса археологи не могли приступить к работам ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU