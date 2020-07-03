В Калининграде у Дома Советов начались археологические раскопки
В Калининграде у Дома Советов проходят археологические работы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Археологи по договору с Институтом мемориальной культуры Российской академии наук работают со стороны улицы Зарайской.
Всего планируется исследовать территорию площадью 50 тысяч квадратных метров.
Прилегающий к Дому Советов участок Корпорация развития области планирует передать инвестору. После проведения археологической разведки, участок культурного слоя поставят на учет.
Отмечается, что из-за коронавируса археологи не могли приступить к работам ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU