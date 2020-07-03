2020-07-03T10:29:27+03:00
Общество

Калининградская область вошла в десятку лучших направлений для отдыха с семьей

Рейтинг составил сервис Tvil.ru ко Дню семьи, любви и верности
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где лучше всего отдыхать с семьей в этом году.

Большинство россиян (49,52%) отправилось отдыхать с семьей в Крым. На втором месте — Краснодарский край. 24,04% российских семей выбирают Черноморское и Азовское побережья Кубани.

По данным опроса Tvil.ru, семейные туристы также отправляются отдыхать в этом году в Карелию (5,77%), на Алтай (5,29%), на Северный Кавказ (3,85%), в Калининградскую и Ленинградскую области (по 3,37%).

Меньше всего российские семьи для отдыха выбирают Башкирию (2,4%), Ставропольский край (1,92%) и Ростовскую область (0,48%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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