В Калининграде выявили 15 новых случаев коронавируса
Всего в регионе зарегистрировано 2487 случаев заболевания.
.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В Калининградской области за сутки выявлено 15 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе зарегистрировано 2487 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 915 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU