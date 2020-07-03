В Калининграде выявили 15 новых случаев коронавируса

3 Июль 2020 2020-07-03T10:39:19+03:00

Всего в регионе зарегистрировано 2487 случаев заболевания.

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В Калининградской области за сутки выявлено 15 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 2487 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 915 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU