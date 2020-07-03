В Калининграде завели дело на водителя, сбившего девушку на «зебре»

3 Июль 2020 2020-07-03T10:55:52+03:00

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В Калининграде возбуждено уголовное дело на водителя, сбившего пешехода на переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 5 июня на Ленинском проспекте. 58-летинй водитель минивена проехал на красный сигнал светофора и сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда пешеход получила тяжелые травмы.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU