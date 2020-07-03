В Калининграде проведут онлайн-концерт в честь 180-летия со дня рождения Чайковского

3 Июль 2020 2020-07-03T11:08:03+03:00

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Калининградская областная филармония проведет в пятницу, 3 июля, онлайн-трансляцию концерта к 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского при участии Концертного духового оркестра и солистов филармонии.

Как сообщается в официальной группе филармонии в «ВКонтакте», виртуальный концертный зал откроется в 19:00.

8 июля планируется онлайн-трансляция концерта к юбилею Чайковского при участии Камерного оркестра филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU