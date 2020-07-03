В Калининградской области пройдут массовые поверки водителей на трезвость
С пятницы по воскресенье в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок по 1,5 до 2 лет. За повторное пьяное вождение предусмотрена уголовная ответственность.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU