В Калининграде директор мебельной фабрики обманул клиентов на 2 млн рублей

3 Июль 2020 2020-07-03T11:37:46+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела по обвинению директора мебельной компании в мошенничестве. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

«Следователи Следственной части УМВД установили, что злоумышленник под видом оказания услуг по изготовлению и поставке кухонной мебели обманным путём завладевал деньгами клиентов. Коммерсант заключал с потерпевшими договора на поставку и установку кухонных гарнитуров стоимостью от 135 до 740 тысяч рублей, однако в заданные сроки обязательств не выполнял», - уточнила Светлана Поставничая.

Сотрудники управления экономической безопасности регионального УМВД выяснили, что полученные от заказчиков деньги в кассу предприятия и на расчетный счет 30-летний гендиректор не вносил, а тратил их на собственные нужды. Общий размер ущерба составил более 2 миллионов рублей.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением передано в Центральный районный суд г для рассмотрения по существу. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU