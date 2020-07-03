В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу отключено электричество

3 Июль 2020 2020-07-03T11:45:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в пятницу, 3 июля, течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 13.00 приостановлено энергоснабжение домов по ул. К. Маркса 120-156, пр-кт Мира 132, ул. Лейт. Катина 2-6, ул. Чкалова 1-3, 2, 2а, 5, 12-14, 12а. В это же время не будет работать светофор на пересечении проспекта Мира и улицы Карла Маркса.

До 18.00 света не будет на ул. Мукомольная 25-57, ул. Каштановая аллея 68-70, 72-88, 75-77, 79-81, 87-93, 95, 103-105, ул. Чернышевского 56, 56а, 58-68, 67-73, 75, 87-93, пер. Чернышевского 3, ул. Банковская 12а, 33-39, 33-39.

С 13.30 до 18.00 электричество отключат в домах ул. Кирова 16а, 22 (д/сад № 95), ул. Брамса 28-32, 31-39, ул. Репина 3-5, 8-18, 17, 20-32, 42-50, ул. Г. Димитрова 5-25, 35-39, пр-кт Советский 21, 21а.

ИСТОЧНИК KP.RU