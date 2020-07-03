2020-07-03T11:51:23+03:00
Общество

Калининградцу грозит 2 года колонии за уклонение от службы в армии

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На жителя Полесска завели уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, во время весеннего и осеннего призывов 2019 года 21-летний парень без уважительных причин не явился по врученным ему повесткам в военный комиссариат,

«При этом он лично уведомлялся о необходимости такой явки и не имел каких-либо законных оснований для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы», - заявили в пресс-службе ведомства.

В случае признания молодого человека виновным в совершении преступления, ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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