Калининградцу грозит 2 года колонии за уклонение от службы в армии
На жителя Полесска завели уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
По версии следствия, во время весеннего и осеннего призывов 2019 года 21-летний парень без уважительных причин не явился по врученным ему повесткам в военный комиссариат,
«При этом он лично уведомлялся о необходимости такой явки и не имел каких-либо законных оснований для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы», - заявили в пресс-службе ведомства.
В случае признания молодого человека виновным в совершении преступления, ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU