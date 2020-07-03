Крупный российский ритейлер планирует зарегистрироваться в калининградском офшоре

3 Июль 2020 2020-07-03T12:16:57+03:00

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Крупнейший российский ритейлер – компания «Лента» может зарегистрироваться в калининградском офшоре. Об этом пишет «Прайм».

По данным издания, акционеры компании на внеочередном собрании 22 июля обсудят вопрос перерегистрации компании с Кипра на специальный административный район в Калининграде.

«Внеочередное собрание акционеров созвано советом директоров «Ленты» для одобрения предлагаемой смены юрисдикции «Ленты» с Республики Кипр на Российскую Федерацию… Смена юрисдикции в случае реализации приведет к тому, что «Лента» в соответствии с российским законодательством станет «международной компанией» и будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде», — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU