2020-07-03T12:27:13+03:00
Общество

В Калининграде сотрудница компании микрозаймов мошенничала с кредитами

Злоумышленница тайно оформила кредит на бывшего клиента
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде сотрудница микрозаймовой организации попалась на мошенничестве с кредитами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

25-летняя женщина, имея необходимые данные одного из бывших клиентов фирмы, оформила на его имя кредит в размере 21 тыс рублей и потратила их на собственные нужды.

Через некоторое время мужчине стали приходить смс-уведомления о необходимости погашения кредита. Он обратился в полицию и вскоре, правоохранители, проверив документацию и опросив сотрудников организации, установили личность подозреваемой.

На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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