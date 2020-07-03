В Калининграде сотрудница компании микрозаймов мошенничала с кредитами
В Калининграде сотрудница микрозаймовой организации попалась на мошенничестве с кредитами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
25-летняя женщина, имея необходимые данные одного из бывших клиентов фирмы, оформила на его имя кредит в размере 21 тыс рублей и потратила их на собственные нужды.
Через некоторое время мужчине стали приходить смс-уведомления о необходимости погашения кредита. Он обратился в полицию и вскоре, правоохранители, проверив документацию и опросив сотрудников организации, установили личность подозреваемой.
На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU