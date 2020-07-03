Двое калининградцев украли пивные бочки на 600 тысяч рублей

3 Июль 2020 2020-07-03T12:50:57+03:00

Двое мужчин вывозили бочки частями, после чего сдавали в пункт приёма металлолома

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Двоих жителей Калининграда задержали за кражу бочек из нержавеющей стали с территории склада, принадлежащего сети салонов разливного пива. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое мужчин вывозили бочки частями, после чего сдавали в пункт приёма металлолома. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 632 тысяч рублей, всего они украли 79 бочек

В полиции отметили, что задержанные являются действующими работниками предприятия, где происходили кражи.

В ходе обысков в пункте приёма металлолома изъята часть похищенного имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU