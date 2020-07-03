2020-07-03T12:50:57+03:00
Общество

Двое калининградцев украли пивные бочки на 600 тысяч рублей

Двое мужчин вывозили бочки частями, после чего сдавали в пункт приёма металлолома
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Двоих жителей Калининграда задержали за кражу бочек из нержавеющей стали с территории склада, принадлежащего сети салонов разливного пива. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое мужчин вывозили бочки частями, после чего сдавали в пункт приёма металлолома. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 632 тысяч рублей, всего они украли 79 бочек

В полиции отметили, что задержанные являются действующими работниками предприятия, где происходили кражи.

В ходе обысков в пункте приёма металлолома изъята часть похищенного имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КЖД: Утренний поезд в Зеленоградск будет курсировать и по выходным дням
В Калининграде установят вентилируемые фасады еще на девяти домах
Утка с утятами остановили движение на проспекте Мира в Калининграде
На Виштынце задержали браконьеров с сетями и подводным ружьем
В Светлом пьяный мужчина столкнул 11-летнего мальчика в канал
Кадры с бегущим по траве кротом очаровали интернет
Двое калининградцев украли пивные бочки на 600 тысяч рублей
В Калининграде сотрудница компании микрозаймов мошенничала с кредитами
Крупный российский ритейлер планирует зарегистрироваться в калининградском офшоре
Калининградцу грозит 2 года колонии за уклонение от службы в армии
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу отключено электричество
В Калининграде директор мебельной фабрики обманул клиентов на 2 млн рублей
В Калининградской области пройдут массовые поверки водителей на трезвость
В Калининграде проведут онлайн-концерт в честь 180-летия со дня рождения Чайковского