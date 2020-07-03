Кадры с бегущим по траве кротом очаровали интернет

3 Июль 2020 2020-07-03T13:38:31+03:00

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Крота очень нечасто можно встретить на поверхности земли. Как правило, эти животные с черной бархатной шкурrой роют свои лабиринты где-то глубоко, и дачники догадываются о своих подземных соседях только по свежим горкам земли.

Калининградцу Алексею Юшенкову повезло больше: гуляя по территории форта № 11 "Дёнхофф" он увидел крота, бегущего по траве. И, конечно, записал видеоролик. Когда еще такое приключится?

- Дожил до 40 с лишним лет, а живого крота видел только в мультике про Дюймовочку, - признался "Комсомолке" Алексей, работающий, кстати, в компании "Союзмультфильм". - Вначале мы вообще подумали, что это мышь, потом пригляделись - крот. Говорят, что эти животные подслеповаты, но, знаете, бежал он довольно резво.

Под роликом, размещенном в Фейсбуке, много комментариев.

"Спасибо, всегда мечтала посмотреть на живого кролика!" - написала Нюша.

"Ах, какой красивый и толстый!" - присоединяется Елена.

"Первый раз вижу, как кроты вибрируют. Редкие кадры" - написала Екатерина Погорелова.

"У нас тут в поле собаки кротов выкапывают и грызут, хоть наконец на живого веселого крота посмотрю", - сообщила Алёна Потемкина.

И, разумеется, не обошлось без сравнения с популярной сказкой.

"Дюймовочку ищет!", - уверена Маша Суворова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="400" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/788516" frameborder="0"></iframe> Калининградец снял бегущего по траве крота.Алексей ЮШЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU