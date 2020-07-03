В Светлом пьяный мужчина столкнул 11-летнего мальчика в канал
Жителя Светлого задержали за угрозу убийством ребенку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел около судоходного канала на улице Набережной. 11-летний ребенок играл с другими ребятами, когда мимо проходящий мужчина сообщил им, что купаться и играть в данном месте нельзя.
«Когда мальчик ответил, что они в воду не лезут, а просто бегают на берегу, то злоумышленник разозлился, стал угрожать и толкнул ребенка в воду. Мальчик упал с метровой высоты в канал, после чего самостоятельно выбрался на берег. О случившемся потерпевший рассказал своей матери», - сообщили в пресс-службе УМВД.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 28-летний местный житель, который в тот момент был пьян.
На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU