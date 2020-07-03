2020-07-03T13:53:40+03:00
Общество

На Виштынце задержали браконьеров с сетями и подводным ружьем

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности
Виктор Сергеев
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..Фото: Росрыболовство
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На Виштынецком озере задержаны браконьеры, использовавшие для вылова рыбы сети и подводное ружье. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского управления Росрыболовства.

Так, в бухте «Тихая» возле поселка Ягодное инспектор отдела рыбоохраны задержал браконьера, который ловил рыбу с помощью лесковой сети. У него изъяли шесть экземпляров линя и одного леща. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, оценили в 3500 рублей.

Через два дня задержали мужчину, который производил подводную охоту с подводным ружьем, что запрещено.

Всех браконьеров привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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