На Виштынце задержали браконьеров с сетями и подводным ружьем

3 Июль 2020 2020-07-03T13:53:40+03:00

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На Виштынецком озере задержаны браконьеры, использовавшие для вылова рыбы сети и подводное ружье. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского управления Росрыболовства.

Так, в бухте «Тихая» возле поселка Ягодное инспектор отдела рыбоохраны задержал браконьера, который ловил рыбу с помощью лесковой сети. У него изъяли шесть экземпляров линя и одного леща. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, оценили в 3500 рублей.

Через два дня задержали мужчину, который производил подводную охоту с подводным ружьем, что запрещено.

Всех браконьеров привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU