2020-07-03T16:06:55+03:00
Общество

В Калининграде установят вентилируемые фасады еще на девяти домах

Будут отремонтированы по улицам Красноярской, Маршала Баграмяна и Октябрьской
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В этом году будет разработана проектная документация на применение вентилируемых фасадов на девяти многоквартирных домах в Калининграде. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

Общая площадь фасадов, которые будут отремонтированы, составит более 46 тысяч квадратных метров. Речь идет о домах по улицам Красноярской, Маршала Баграмяна и Октябрьской, в которых проживают порядка полутора тысяч человек.

В прошлом году аналогичные технологии при капремонте были применены на улицах наб. Баграмяна 4, 6-12, Театральной, 23-27, 29-33, Эпроновской, 25-29, Старопрегольской 2-8, 10-18. В этом году активной фазе идут работы на высотных домах 83а-83д, 87-91, 93 Ленинского проспекта вокруг Музыкального фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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