КЖД: Утренний поезд в Зеленоградск будет курсировать и по выходным дням
Время отправления поезда в Зеленоградск с Южного вокзала 6:40
.Фото: Александр Подгорчук
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С 1 июля на Зеленоградском направлении изменилась периодичность курсирования пригородного поезда 6801/6802. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги
Теперь поезд курсирует как по рабочим, так и по выходным дням.
Время отправления поезда в Зеленоградск с Южного вокзала 6:40, в обратном направлении - 7:44.
Расписание остальных пригородных поездов на Зеленоградском направлении остается без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU