КЖД: Утренний поезд в Зеленоградск будет курсировать и по выходным дням

3 Июль 2020 2020-07-03T16:11:30+03:00

Время отправления поезда в Зеленоградск с Южного вокзала 6:40

Изменить размер текста: A A

С 1 июля на Зеленоградском направлении изменилась периодичность курсирования пригородного поезда 6801/6802. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги

Теперь поезд курсирует как по рабочим, так и по выходным дням.

Время отправления поезда в Зеленоградск с Южного вокзала 6:40, в обратном направлении - 7:44.

Расписание остальных пригородных поездов на Зеленоградском направлении остается без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU