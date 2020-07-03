2020-07-03T16:11:30+03:00
Общество

КЖД: Утренний поезд в Зеленоградск будет курсировать и по выходным дням

Время отправления поезда в Зеленоградск с Южного вокзала 6:40
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С 1 июля на Зеленоградском направлении изменилась периодичность курсирования пригородного поезда 6801/6802. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги

Теперь поезд курсирует как по рабочим, так и по выходным дням.

Время отправления поезда в Зеленоградск с Южного вокзала 6:40, в обратном направлении - 7:44.

Расписание остальных пригородных поездов на Зеленоградском направлении остается без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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