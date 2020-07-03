Калининградца избили и ограбили на автобусной остановке
В Гурьевском районе полицейские раскрыли грабеж на автобусной остановке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в поселке Артемовка. К остановке подъехал автомобиль, водитель которого вышел из салона и потребовал от 25-летнего мужчины отдать все деньги.
«Получив отказ, злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов кулаками и ногами, после чего сорвал с него одежду и обыскал карманы. Добычей стал мобильный телефон стоимостью порядка 1 000 рублей, после чего он скрылся», - рассказали в пресс-службе УМВД.
Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 25-летнего местного жителя. На него завели уголовное дело по статье «Грабёж».
ИСТОЧНИК KP.RU