Калининградца избили и ограбили на автобусной остановке

3 Июль 2020 2020-07-03T17:25:29+03:00

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В Гурьевском районе полицейские раскрыли грабеж на автобусной остановке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Артемовка. К остановке подъехал автомобиль, водитель которого вышел из салона и потребовал от 25-летнего мужчины отдать все деньги.

«Получив отказ, злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов кулаками и ногами, после чего сорвал с него одежду и обыскал карманы. Добычей стал мобильный телефон стоимостью порядка 1 000 рублей, после чего он скрылся», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 25-летнего местного жителя. На него завели уголовное дело по статье «Грабёж».

ИСТОЧНИК KP.RU