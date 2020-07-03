2020-07-03T17:51:36+03:00
Общество

Райффайзенбанк объявил о новом снижении процентной ставки

Провести рефинансирование можно полностью онлайн
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С 1 июля рефинансировать действующие кредиты можно под 7,99%. Под единую ставку также можно объединить до пяти кредитов, в том числе разных банков: потребительский и автокредиты, ипотеку и задолженность по кредитным картам. Это позволяет снизить общую долговую нагрузку, в частности за счет подбора оптимального размера ежемесячного платежа. А также заметно сокращает временные затраты клиента, связанные с обслуживанием каждого кредита.

Директор ОО «Калининградский» Райффайзенбанка Наталья Козлова, отметила, что, кроме финансовой выгоды, комплексное рефинансирование имеет еще одно важное преимущество для клиентов— избавляет от дополнительных забот. Объединение нескольких кредитов в один снижает вероятность того, что клиент случайно пропустит платеж в одном из банков и тем самым испортит свою кредитную историю.

Провести рефинансирование можно полностью онлайн. Благодаря интеграции систем банка с сервисом «Цифровой профиль», который доступен всем пользователям портала «Госуслуги», клиенты могут не только быстрее заполнять заявку на кредит, но и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход. Как отметили в финансовой организации, более 80% сделок в Райффайзенбанке сейчас проходят дистанционно, без посещения отделения или встречи с представителем банка для подписания документов.

Указанная ставка действует при условии подключения программы финансовой защиты. Максимальная сумма кредита — 1 млн рублей. Срок выплаты от 13 месяцев до 5 лет. Подробнее об условиях рефинансирования можно узнать на raif.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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