В Калининграде временно закрывается проезд по улице Стрелецкой

3 Июль 2020 2020-07-03T17:54:25+03:00

Подъезд к домам будет обеспечен по временной дороге

Изменить размер текста: A A

С субботы, 11 июля временно, закрывается проезд по ул. Стрелецкой в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сквозное движение транспорта будет закрыто со стороны улицы Гагарина для проведения работ при прокладке сетей и работ по капитальному ремонту дорожного покрытия.

Подъезд к домам по ул. Стрелецкой будет обеспечен по временной дороге, водителям необходимо следить за знаками.

ИСТОЧНИК KP.RU