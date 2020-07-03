В Калининграде временно закрывается проезд по улице Стрелецкой
Подъезд к домам будет обеспечен по временной дороге
.Фото: мэрия Калининграда
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С субботы, 11 июля временно, закрывается проезд по ул. Стрелецкой в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сквозное движение транспорта будет закрыто со стороны улицы Гагарина для проведения работ при прокладке сетей и работ по капитальному ремонту дорожного покрытия.
Подъезд к домам по ул. Стрелецкой будет обеспечен по временной дороге, водителям необходимо следить за знаками.
ИСТОЧНИК KP.RU